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В Улан-Удэ чествовали «опоры родного языка»

В Улан-Удэ чествовали «опоры родного языка»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Названы победители конкурса «Тyрэл хэлэнэй тyшэг»

В Улан-Удэ подвели итоги исполнения муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка», которая впервые была принята в 2024 году. На комиссии обсудили предложения по работе с родительской общественностью, поддержке молодых специалистов в школах и детсадах, бесплатным курсам по изучению бурятского языка, внедрению проекта по обучению монгольской письменности и другие.

На мероприятии также чествовали победителей городского конкурса «Тyрэл хэлэнэй тyшэг» - «Опора родного языка». Награды получили пять лауреатов.

Лучшим учреждением социальной сферы, реализующим погружение в бурятскую языковую среду, стал детский сад № 104 «Зорька». Лучшей организацией в сфере оказания услуг в г. Улан-Удэ было признано ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии».

За вклад в развитие бурятского языка наградили Евгению Бадмаеву, воспитателя детского сада «Дашенька» № 111. Лучшим этноблогером назвали Соелму Бадмаеву, специалиста ЦГБ им. И. Калашникова.

Категорию «Лучшая семья» выиграли Баир и Саяна Дабаевы и их дети. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ бурятский язык

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