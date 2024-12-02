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В парках Улан-Удэ откроют зимний сезон

В парках Улан-Удэ откроют зимний сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь его начала пройдут спортивные и развлекательные мероприятия

В парках Улан-Удэ состоятся открытия зимнего сезона. Так, 6 декабря в парке им. С.Н. Орешкова пройдут «Весёлые старты» (возрастное ограничение: 6+). Учеников школ Железнодорожного района ждут спортивные состязания, командные игры, катания на санях и ватрушках на скорость. Самые активные получат медали, грамоты и сладкие призы.

В этот же день, 6 декабря, в парке «Юбилейный» состоится открытие зимнего сезона (возрастное ограничение: 6+). Для участников подготовили снежные битвы, катания на пони и собачьих упряжках. А в парке «Кристальный» сыграют в «Хоккей в валенках» (возрастное ограничение: 6+). Школьные команды сразятся за кубки и сладкие призы. Мероприятие объединит юных хоккеистов и любителей зимнего спорта.

7 декабря в парке Д.Ж. Жанаева проведут квест (возрастное ограничение: 6+). Участникам предстоит решать головоломки и преодолевать преграды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.

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