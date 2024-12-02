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В Бурятии выбрали лучших проводников пассажирского вагона

В Бурятии выбрали лучших проводников пассажирского вагона
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный конкурс профессионального мастерства

28 ноября в Бурятии состоялся межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший проводник пассажирского вагона». В мероприятии приняли участие представители Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта ИРГУПС, Читинского техникума железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИРГУПС, а также Бурятского республиканского индустриального техникума. Среди участников были также представители от работодателя в качестве резерва проводников Улан-Удэ.

В первом этапе участники продемонстрировали своё мастерство в приёмке и подготовке пассажирского вагона к рейсу. На следующем этапе их ждали испытания, связанные с ограждением поезда, где проверялись их навыки и умения в области безопасности. Третий этап оказался наиболее сложным: участникам необходимо было оказать первую помощь, выполняя сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) и помощь пострадавшим после её завершения, включая приведение пострадавшего в устойчивое боковое положение. Завершающий этап испытал конкурсантов на прочность, ставя перед ними задачи по решению нештатных ситуаций, что требовало от них мгновенного принятия решений и способности справляться с непредвиденными обстоятельствами.

На этапах конкурсантов оценивали: инструктор поездной бригады, начальник поезда и действующий проводник ЛВЧД Иркутск - резерв проводников Улан-Удэ, фельдшер выездной бригады быстрого реагирования территориального центра медицины катастроф.

По итогам конкурса были определены 3 победителя:
1 место - Виктория Зимерева, Бурятский республиканский индустриальный техникум;
2 место - Елена Табулинская, Бурятский республиканский индустриальный техникум;
3 место - Галина Помулева, ЛВЧД Иркутск – резерв проводников Улан-Удэ.

Девушек наградили дипломами и ценным призами. Остальные участники получили дипломы за победы в номинациях, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия конкурс проводники

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