Часть улан-удэнцев останутся без новогодних презентов

Одаривать к празднику на работе их никто не собирается
В большинстве – 9 из 10-ти улан-удэнских компаний – будут вручать новогодние подарки сотрудникам и (или) их детям. Это выяснили при опросе представители сервиса SuperJob.
Так, четверть (24%) работодателей приготовили презенты как для работников, так и для их сыновей и дочерей. В 22% организаций одарят только самих подчинённых. На каждом втором предприятии (49%) сотрудников радовать в честь праздника не собираются, а вот их детям хотят сделать сюрприз.
Кстати, 35% компаний в этом году организуют вручение корпоративных подарков своим клиентам и бизнес-партнёрам. Самые распространённые из них – календари, брендированная канцелярия и сладости.
Жителей республики попросили туда не ездить
Их сдадут уже с предчистовой отделкой
За неделю их стало меньше на полтора десятка
Из них две – на ремень безопасности
Их обязали навести порядок на своих территориях
Одаривать к празднику на работе их никто не собирается
Николай Авдеев награждён орденом Мужества посмертно
У республики – золото и бронза
Трудиться шесть дней подряд придётся перед новогодними праздниками
В прокуратуре начали проверку
Работы провели по требованию прокуратуры
Сегодня вневедомственная охрана празднует 72-летие
Лист ожидания на проведение обследования составляет два месяца
Речь идёт о многоквартирном доме в селе Баргузин
За ненадлежащее содержание кровель в зимний период предусмотрены административные штрафы