Часть улан-удэнцев останутся без новогодних презентов



В большинстве – 9 из 10-ти улан-удэнских компаний – будут вручать новогодние подарки сотрудникам и (или) их детям. Это выяснили при опросе представители сервиса SuperJob.



Так, четверть (24%) работодателей приготовили презенты как для работников, так и для их сыновей и дочерей. В 22% организаций одарят только самих подчинённых. На каждом втором предприятии (49%) сотрудников радовать в честь праздника не собираются, а вот их детям хотят сделать сюрприз.



Кстати, 35% компаний в этом году организуют вручение корпоративных подарков своим клиентам и бизнес-партнёрам. Самые распространённые из них – календари, брендированная канцелярия и сладости.

