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В Бурятии открыли движение поездов на новом объекте БАМа

В Бурятии открыли движение поездов на новом объекте БАМа
Общество,  Фото:сайт минтранса РБ
Двухпутная вставка появилась на участке Огдында – Агней

На Восточно-Сибирской железной дороге на территории Бурятии открыто движение по двухпутной вставке на участке Огдында – Агней и новым вторым путям на участке Суринья - Кунерма в Иркутской области. Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Общая протяжённость вновь уложенных путей составила 17,2 км, установлено 8 стрелочных перевода, 365 опор контактной сети, более 91 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки. Новые объекты оборудованы современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ.

Территория, где пролегают новые пути, относится к району глубокого сезонного промерзания грунтов в осенне-зимний период, а также подвержена постоянному подтоплению в весенне-летнее время, поэтому строителями было возведено 12 железобетонных мостов и проложено 9 водопропускных труб.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РБ, завершение модернизации на линии Лена – Хани, на которых находятся построенные объекты позволит увеличить провозную способность БАМа в границах ВСЖД к концу 2024 года до 51,2 млн тонн грузов.
Бурятия Иркутская область БАМ железная дорога

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