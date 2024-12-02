В Бурятии сегодня преимущественно без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, во второй день календарной зимы в республике переменная облачность, преимущественно без осадков.Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.Температура днём -13-18, местами -19…-24.По южному и среднему Прибайкалью снег, температура днём -6…-12.

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