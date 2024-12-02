В Бурятии сегодня преимущественно без осадков

Временами порывистый ветер
По данным Бурятского Гидрометцентра, во второй день календарной зимы в республике переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.
Температура днём -13-18, местами -19…-24.
По южному и среднему Прибайкалью снег, температура днём -6…-12.
Это произошло на севере республики
Родители школьников заявили, что некоторые заполняют их только под конец четверти
А недвижимость на Кубани обойдётся им почти вдвое дешевле
За поездку из столицы Бурятии в Кяхту у него попросили 15 тысяч рублей
Вера Павловна Мельникова всю жизнь прожила в Тарбагатайском районе
Туман, снег, лужи, снег, песок, снег, снег с дождём
Такие случаи нередки
Общественники обратились в природоохранную прокуратуру
В этом заказнике зарегистрирована наиболее высокая плотность копытных в Бурятии
На дороги и тротуары высыпано 527 тонн песка
Мессенджер «лёг» и в соседних регионах
Днём -9, -14, местами -18, -23
Пострадавших нет
Подходящий товар он нашёл на одном из сайтов бесплатных объявлений
Итоги подведут уже 2 декабря