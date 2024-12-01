В Бурятии изюбриха заплыла в Байкал, убегая от собак

Это произошло на севере республики
На севере Байкала изюбриха убегала от собак и была вынуждена заплыть в озеро. Когда опасность миновала, животное выпрыгнуло на берег и убежало в лес.
За ситуацией наблюдал государственный инспектор Бурприроднадзора в Северо-Байкальском районе Евгений Дубников, который запечатлел увиденное на камеру.
- Хорошо, что всё хорошо закончилось, - подытожили в Бурприроднадзоре.
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