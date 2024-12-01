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В Бурятии изюбриха заплыла в Байкал, убегая от собак

В Бурятии изюбриха заплыла в Байкал, убегая от собак
Общество,  Фото:кадр с видео Е. Дубникова
Это произошло на севере республики

На севере Байкала изюбриха убегала от собак и была вынуждена заплыть в озеро. Когда опасность миновала, животное выпрыгнуло на берег и убежало в лес.

За ситуацией наблюдал государственный инспектор Бурприроднадзора в Северо-Байкальском районе Евгений Дубников, который запечатлел увиденное на камеру.

- Хорошо, что всё хорошо закончилось, - подытожили в Бурприроднадзоре.

изюбри дикие животные Байкал

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