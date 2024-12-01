В Бурятии изюбриха заплыла в Байкал, убегая от собак

На севере Байкала изюбриха убегала от собак и была вынуждена заплыть в озеро. Когда опасность миновала, животное выпрыгнуло на берег и убежало в лес.За ситуацией наблюдал государственный инспектор Бурприроднадзора в Северо-Байкальском районе Евгений Дубников, который запечатлел увиденное на камеру.- Хорошо, что всё хорошо закончилось, - подытожили в Бурприроднадзоре.