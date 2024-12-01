Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием

Жительница тарбагатайского села Верхний Жирим, труженица тыла, ветеран труда Вера Павловна Мельникова отметила 95-летие.Вера Павловна родилась в Верхнем Жириме в многодетной крестьянской семье. Когда ей было четыре года, умерла мама. Пятеро детей остались с одним отцом. Когда девочка окончила четыре класса, ей пришлось взять на себя заботы о ребятишках.Когда началась война, отец заболел тифом и слёг. Вере самой ещё не было 12 лет.Только через пару лет она пошла в пятый класс Барыкино-Ключевской семилетки, закончила его и больше не стала ходить в школу. Был голод, нечего было брать с собой в школу. А тут и отца призвали в армию в Монголии. Вера стала колхозницей.Подростком работала на подсобных должностях, на «веточках», сенокосе или огороде, на молотилке или на лесозаготовках. Даже пришлось одно время работать на колхозной детской площадке – сидеть с детьми от 3 до 7 лет тех колхозников, которые постоянно находились на работе. А на детской площадке детей подкармливали – от колхоза выдавали кое-какие продукты. Юной воспитательнице шёл 15-й год.После войны Вера устроилась дояркой, проработала на ферме три года. В 1950 году вышла замуж. В 1967-м устроилась в школе техничкой, затем немного поработала поваром, а в 50 лет, в 1979 году, как многодетная мать, вышла на пенсию.Общий трудовой стаж Веры Павловны составляет 40 лет, она имеет звание «Ветеран труда», награждена медалью «Материнство» и, как труженик тыла, награждена орденом Отечественной войны и всеми юбилейными медалями.Сейчас с Верой Павловной живёт её младший сын и внук, а ещё у неё 11 внуков и 10 правнуков.Поздравить юбиляршу приехали заместитель главы Тарбагатайского района по социальному развитию Людмила Бурдуковская, начальник Тарбагатайского отдела социальной защиты населения Светлана Ошуркова и глава администрации Верхнежиримского поселения Владимир Китаев. Они вручили долгожительнице поздравительные письма от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также передали юбилейный сертификат на пять тысяч рублей от министерства соцзащиты республики. Районная и сельская администрации преподнесли имениннице подарки.