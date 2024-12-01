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Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туман, снег, лужи, снег, песок, снег, снег с дождём

Ноябрь «побаловал» разнообразием погоды. В конце месяца было даже +3. Капуста на балконах досрочно растаяла. На улицы вышли герои в оранжевых жилетах посыпать песком мокрый лёд. В городе стихийный конкурс снеговиков.

О мимоходом увиденном, как обычно, рассказывает фотограф Сергей Тарасенко:

«Внезапное ускорение наблюдалось на откосах Элеватора. После неурядиц с подрядчиком был замечен небывалый наплыв новых специалистов на объекте. «По 20 человек на один квадратный метр», — восхищались горожане в соцсетях. «Имитация бурной деятельности» в чистом виде! Оказывается, вспомнили про ливнёвки.

Амфитеатр на месте снесённой школы рабочей молодёжи на Балтахинова вроде готов. Озадачили «стильные» фонари. Форма такая лаконичная, навевающая инквизиторские картинки откуда-то из подсознания. Терзают, как говорится, смутные сомнения по поводу настоящего назначения этого публичного пространства. И в самом деле, сцены-то там нет.

Удивили оформленные кровавыми ладонями скамейки на левом берегу Селенги вдоль вновь благоустроенной вело-пешеходной дорожки от школы 44 до дач на 5-м километре. Какой-то лютый андеграунд.

Новые «загончики» со светофорами на Советской — это, конечно, что-то. Сделал для себя пометочку, что трамвай ждать и дорогу переходить теперь лучше в каком-нибудь другом месте.

Обрисовались формы нового заведения сбоку гостиницы «Баргузин». Панно на фасаде будто и не было.

Площадь Советов с ёлкой обгородили. Видимо от любопытных советчиков. «Ходют тут всякие, а потом пианины пропадают»..

А помните, был такой «Глобальный ёхор»? Хороший же проект, но отменён был по некоей прихоти как не соответствующий чьей-то идентификации... Но народ-то танцевать хочет! И вот в начале ноября на Театральной площади вновь свершилось. Ёхор наадан!

Столько раз ходил мимо, и наконец-то заглянул в Музей СССР на улице Соборной. Ну что? Шикарно! Очень радостный музей. Столько всего полузабытого из детства! Причём можно почти всё и потрогать, в отличие от официальных музеев. Настоящая машина времени!

А в Музее истории города Улан-Удэ прошла выставка фотографа, художника и поэта Юрия Извекова «Люди и город». Там же в постоянной экспозиции (0+) можно увидеть Верхнеудинск начала XX века на фотографиях Николая Бурлакова.

Как обычно в ноябре, случились и волшебные дни, когда деревья и травы покрылись изморозью и снегом».

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