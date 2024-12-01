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Житель Бурятии выбросил строительный мусор в лесу в нацпарке

Житель Бурятии выбросил строительный мусор в лесу в нацпарке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такие случаи нередки

21 ноября жителя посёлка Аршан задержали госинспекторы оперативной группы Тункинского нацпарка. Мужчина выбросил строительный мусор в местности Зун-Хандагай Аршанского инспекторского участка.

Составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

— К сожалению, есть факты, когда жители Тункинского района вывозят отходы в лес. Напоминаем, что категорически запрещается выбрасывать в лесу бытовой, строительный мусор, отходы производства. Это нарушение регламентируется ст. 8.39 КоАП РФ. Наказание: штраф на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой, - пояснили в юридическом отделе Тункинского национального парка.

Жителей и гостей района призывают не вывозить мусор в лес и сообщать о нарушителях санитарных норм по телефону 89516287227. Фотографии и видео с нарушением просят отправлять на электронную почту национального парка: info@tunkapark.ru. Доказательства должны содержать государственный номер транспортного средства и факт выброса мусора.
национальный парк мусор

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