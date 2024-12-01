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Жители Улан-Удэ обеспокоены увеличивающимися холмами грунта

Жители Улан-Удэ обеспокоены увеличивающимися холмами грунта
Общество,  Фото:ОНФ
Общественники обратились в природоохранную прокуратуру

В Народный фронт обратились обеспокоенные жители посёлка Лазо, что находится в черте Улан-Удэ, и где проживает около 5 тысяч человек. В посёлке увеличиваются холмы завезённого грунта.

- Грунт некто вываливает тоннами. Страшно даже предположить масштабы сброса. При этом, недалеко от этих «гор» расположен водоотвод посёлка. Он ведёт прямо в реку Уду. Во время выпадения дождя и в период таяния снега с «гор» через посёлок текут настоящие сели вперемешку с мусором. Заканчивается этот грязевой поток у реки, куда он и «впадает», - сообщают в региональном отделении Народного фронта.

Жителей раздражает постоянная грязь и вызывает беспокойство состояние реки, которая в последние годы заметно обмелела. Они боятся, что такими темпами река не только превратится в болото, но и вовсе вскоре исчезнет.

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. «Просим проверить доводы жителей, законность складирования грунта в посёлке и наличие вреда экологии», - отметили они.
ОНФ

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