Алтачейский заказник в Бурятии отметил юбилей

40 лет назад, 29 ноября 1984 года, приказом Главохоты РСФСР заказник «Алтачейский», что находится в Мухоршибирском районе Бурятии, получил статус заказника федерального значения без ограничения срока действия.А началась история заказника как природной территории местного значения в 1966 году. Именно он стал основой для создания сети охотничьих заказников Бурятии.Миссия Алтачейского заказника – сохранить, несмотря на высокую антропогенную нагрузку, места обитания диких животных в их первозданном виде, быть своеобразным убежищем для них.Выбор места для создания первого заказника Бурятии был не случайным. Алтачей выделялся среди созданных впоследствии заказников своей зоогеографической уникальностью. Здесь встречаются две природные зоны: лесная и степная. Этим и объясняется исключительное биологическое разнообразие животного и растительного мира Алтачея: на относительно небольшой территории обитают представители и таёжной, и степной флоры и фауны. Здесь обычны изюбрь и марал, волк и сибирская косуля, кабан и лисица, заяц-беляк и соболь, глухарь и рябчик, бородатая куропатка и огарь. На землях заказника встречаются виды животных, занесённые в Красные книги Бурятии и Российской Федерации: чёрный аист, беркут, дрофа, даурский ёж, заяц-толай, тушканчик-прыгун, корсак, манул, монгольский сурок, солонгой.Флора насчитывает 595 видов высших растений, в том числе редких для Бурятии и России: четыре вида занесены в Красную книгу Бурятии, два из них – в Красную книгу России: надбородник безлистный и гнездоцветка клобучковая.Алтачейский заказник играет важную роль в восстановлении численности и сохранении охотничьих видов животных, особенно копытных: изюбря, косули, кабана, которые расселяются из заказника на сопредельные территории, обогащая фауну и флору всего региона.В заказнике зарегистрирована наиболее высокая плотность копытных в Бурятии. По учётным данным, за последние пять лет на заповедной территории численность косули и изюбря увеличилась в три раза! Это стало возможным благодаря эффективной работе службы охраны Байкальского заповедника, в ведении которого находится заказник «Алтачейский». Государственные инспекторы ведут большую работу по сохранению природного достояния Алтачея.Работа инспекторов – это каждодневный труд. Ответственность, любовь к природе и уважение к людям – отличительные особенности сотрудников отдела охраны Байкальского заповедника. Они всегда готовы к действиям по предотвращению нарушений на территории заказника, к тушению природных пожаров и помощи диким животным.Госинспекторы обеспечивают режим особой охраны заказника, проводят научные исследования, выполняют комплексные биотехнические мероприятия. Для животных госинспекторы ежегодно закладывают солонцы, засеивают кормовые поля, зимой устраивают подкормочные площадки для копытных, проводят вакцинацию кабана, развешивают гоголятники для птиц, в которых устраивают свои гнезда и белки.Земли заказника не изъяты у землепользователей и не исключены из хозяйственного использования. Здесь возможно сенокошение, заготовка древесины, сбор грибов и ягод, и другое сельскохозяйственное использование. Хозяйственная деятельность осуществляется на основе договоров, заключенных с организациями, с учетом действующего Положения, утвержденного приказом Минприроды России от 02.03.2016 № 63.В настоящее время Байкальский заповедник работает над созданием условий для развития экологического туризма. Подготовлены проекты туристской инфраструктуры, разрабатываются новые маршруты и программы. Усилия коллектива направлены на то, чтобы туристы – гости Алтачея, могли своими глазами наблюдать за жизнью представителей фауны, получили массу новых впечатлений и положительных эмоций, и чтобы, познавая природу, люди помогали её сохранению.- Все эти годы заказник «Алтачейский» успешно выполнял и продолжает выполнять свои природоохранные функции. Невозможно переоценить его огромную роль в восстановлении и сохранении численности диких животных, особенно копытных: изюбря, косули, кабана, и конечно редких — манула и дрофы. Алтачей по праву называют родильным домом для большого количества зверей и птиц, которые расселяются за его границы, в том числе пополняя охотничьи угодья на сопредельных территориях. В этом его важное значение для развития охотничьей отрасли Бурятии, одной из составляющих которой является туризм. К моим поздравлениям коллективу, достойно несущему природоохранную вахту, присоединяются многие и многие коллеги, партнёры, туристы – все, кто видел своими глазами результаты деятельности заказника и, прежде всего, многочисленных непуганых зверей. Процветай, уникальный уголок живой природы! – обратился директор Байкальского заповедника Василий Сутула.Алтачейский заказник, как первый региональный охотничий заказник Бурятии, был организован в 1966 году. 29 ноября 1984 года стал государственным природным заказником федерального значения.С марта 2011 года управление государственным природным заказником «Алтачейский» осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник».