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Улицы Улан-Удэ чистят 52 единицы техники

Улицы Улан-Удэ чистят 52 единицы техники
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На дороги и тротуары высыпано 527 тонн песка

Комбинат по благоустройству продолжает чистить улицы Улан-Удэ. Всего работают 52 единицы техники и 81 уборщик территории, сообщили в мэрии.

Отмечается, что автогрейдеры работали на улицах Почтамтская, Фрунзе, проспекте Победы, участках улиц Комарова, Гастелло, Столичная, Краснодонская, Хоринская, Камова, Королева, Дарвина, Белинского, Амагаева, Вакарина, Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Маяковского, проспекта 50-летия Октября, Ю.Коммунара, Чертенкова, Заовражная, Сенчихина, Майская, Лысогорская и др.

На дороги и тротуары высыпано 527 тонны песка. Откачали 55 кубов луж.

- Подсыпку дорог, уборку снега своими силами комбинат проводит непрерывно. Также привлекли технику сторонних организаций, чтобы быстрее убрать снежные накаты с дороги и для подсыпки, - сообщили в администрации города. 
уборка снега

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