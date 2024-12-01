Улицы Улан-Удэ чистят 52 единицы техники

Комбинат по благоустройству продолжает чистить улицы Улан-Удэ. Всего работают 52 единицы техники и 81 уборщик территории, сообщили в мэрии.Отмечается, что автогрейдеры работали на улицах Почтамтская, Фрунзе, проспекте Победы, участках улиц Комарова, Гастелло, Столичная, Краснодонская, Хоринская, Камова, Королева, Дарвина, Белинского, Амагаева, Вакарина, Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Маяковского, проспекта 50-летия Октября, Ю.Коммунара, Чертенкова, Заовражная, Сенчихина, Майская, Лысогорская и др.На дороги и тротуары высыпано 527 тонны песка. Откачали 55 кубов луж.- Подсыпку дорог, уборку снега своими силами комбинат проводит непрерывно. Также привлекли технику сторонних организаций, чтобы быстрее убрать снежные накаты с дороги и для подсыпки, - сообщили в администрации города.