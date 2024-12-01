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В Бурятии перестал работать Viber

В Бурятии перестал работать Viber
Общество,  Фото:downdetector.su
Мессенджер «лёг» и в соседних регионах

Пользователи Viber из Бурятии в первый день зимы, 1 декабря, жалуются на работу мессенджера. Они сообщают о сбое оповещений и об общем сбое работы мобильного приложения. В том числе не отправляются и не приходят сообщения.

По данным портала Downdetector, проблема коснулась и жителей других российских регионов. Бурятия же вошла в пятёрку лидеров по числу сообщений о проблемах в работе Viber:

Крым - 24%
Забайкальский край - 17%
Бурятия - 12%
Иркутская область - 5%
Нижегородская область - 3%

Известно, что накануне, 30 ноября проблемы с Viber фиксировались в Крыму, Краснодарском крае, Калмыкии, Ивановской области и Забайкальском крае. 
мессенджеры

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