В Бурятии перестал работать Viber

Мессенджер «лёг» и в соседних регионах
Пользователи Viber из Бурятии в первый день зимы, 1 декабря, жалуются на работу мессенджера. Они сообщают о сбое оповещений и об общем сбое работы мобильного приложения. В том числе не отправляются и не приходят сообщения.
По данным портала Downdetector, проблема коснулась и жителей других российских регионов. Бурятия же вошла в пятёрку лидеров по числу сообщений о проблемах в работе Viber:
Крым - 24%
Забайкальский край - 17%
Бурятия - 12%
Иркутская область - 5%
Нижегородская область - 3%
Известно, что накануне, 30 ноября проблемы с Viber фиксировались в Крыму, Краснодарском крае, Калмыкии, Ивановской области и Забайкальском крае.
Днём -9, -14, местами -18, -23
Пострадавших нет
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