В Бурятии перестал работать Viber

Пользователи Viber из Бурятии в первый день зимы, 1 декабря, жалуются на работу мессенджера. Они сообщают о сбое оповещений и об общем сбое работы мобильного приложения. В том числе не отправляются и не приходят сообщения.По данным портала Downdetector, проблема коснулась и жителей других российских регионов. Бурятия же вошла в пятёрку лидеров по числу сообщений о проблемах в работе Viber:Крым - 24%Забайкальский край - 17%Бурятия - 12%Иркутская область - 5%Нижегородская область - 3%Известно, что накануне, 30 ноября проблемы с Viber фиксировались в Крыму, Краснодарском крае, Калмыкии, Ивановской области и Забайкальском крае.