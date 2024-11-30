На площади Советов в Улан-Удэ упала ёлка

Сегодня, 30 ноября, на площади Советов упала ёлка, точнее её верхняя часть. «Возможно, из-за сильного ветра надломилась гружённая макушка», - предположили в паблике «Весь Улан-Удэ».Ёлка ещё не была собрана полностью.Как прокомментировали в городском лесничестве, в этом году впервые главную городскую ёлку наряжала по договору подрядная организация. Сделано это для того, чтобы не отвлекать персонал городского лесничества от главных задач по уходу за лесом и зелёными насаждениями.- Подрядная организация вела работы по графику, но из-за аномального снегопада на 3 дня приостановила работы, так как не могли вывезти сосны из леса, грузовики скользили и не могли выехать, также была опасность по работе на автовышках. Из-за снегопада и накопившейся влаги верхушка ёлки приобрела повышенную парусность, что и привело к критической нагрузке на основную ось, - объяснили в лесничестве.Пострадавших нет. Ёлку будет восстанавливать подрядная организация.В лесничестве добавили, что площадь на время монтажных работ огорожена. Потенциальных угроз для прохожих не было.