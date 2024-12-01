Местами по Бурятии небольшой снег

Днём -9, -14, местами -18, -23
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря по республике: облачно с прояснением, местами небольшой снег, по северной половине и Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -13, -18, местами -23, -28, по северо-востоку -28, -33, днём -9, -14, местами -18, -23.
В Улан-Удэ ночью временами снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -12, -14, днём -9, -11.
Пострадавших нет
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