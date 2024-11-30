Жителя Черемхова лишился полмиллиона рублей при попытке купить снегоход

Мечту машиниста электровоза о сноукроссе разрушили аферисты.В полицию в Черемхове обратился 43-летний местный житель, который рассказал, что ранее решил приобрести дорогостоящий снегоход, чтобы проводить зимний досуг.Подходящий товар он нашёл на одном из сайтов бесплатных объявлений. Черемховца привлекла заниженная в два раза цена, а также специально для него выгодная дополнительная скидка.Перед покупкой мужчина ещё раз созвонился с продавцом, они обговорили все условия сделки и договорились о доставке товара из Архангельской области. Для правдоподобности потерпевшему даже отправили фото и видео погрузки товара.Мужчина поверил мошенникам и перевёл за покупку 540 тысяч рублей. Позже для уточнения местонахождения груза он позвонил в транспортную компанию и узнал, что такого заказа нет. В этот момент он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.