В Улан-Удэ проходит конкурс снеговиков

В Этнографическом музее народов Забайкалья объявили конкурс снеговиков.- Друзья, с появлением снега у нас на территории всегда появляются новые «жители», которые радуют и нас, и гостей музея своими чудными формами, загадочными «лицами» и украшениями. Фантазия их создателей нередко поражает. В этом же году погода создала немало трудностей для жителей нашего города. Однако снег самый что ни на есть «снежковый» сейчас, - отмечают в учреждении.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно слепить своего креативного снеговичка на территории музея.- Для участия в конкурсе принимаются фото выполненных вами снежных фигур, направленные нам личным сообщением в нашем госпаблике во «ВКонтакте». Оцениваться будет креативность самого изделия и его декорации, - рассказали в учреждении.Итоги конкурса подведут 2 декабря.