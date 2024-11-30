В Улан-Удэ началась уборка снежных наростов с дорог

Коммунальные службы всю ночь убирали улицы города от снега, подсыпали и откачивали лужи, сообщают в администрации Улан-Удэ.- По состоянию на 6 утра работают 83 единицы техники и 74 уборщика территории. На линии также 4 трактора-щётки, 5 грейдеров и 11 пескоразбрасывателей. За сутки вывезли снега с улиц города 1143 м3, на дороги высыпали 833 тонны песка. Откачали 106 кубов луж. Также Комбинат по благоустройству привлёк технику сторонних организаций, чтобы быстрее убрать снег с дорог и провести подсыпку, - рассказали в администрации.– Сегодня в ночь ожидается понижение температуры до -15. Перестраиваем работу. Пока в выходные машин мало, выводим грейдеры, чтобы срезать ледяные наросты, шишки. Эти наросты опасны при маневрировании. Также усиливаем подсыпку тротуаров. Дороги подсохли в основном в Октябрьском районе. Меньше подтаял Железнодорожный, – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев на субботнем оперативном штабе.В каждой администрации районов созданы оперштабы. Сотрудники объезжают территории, фиксируют сложные участки и принимают решения по их устранению.Комитет по транспорту следит за ситуацией при помощи Интеллектуальной транспортной системы в режиме реального времени. Информация обо всех ДТП незамедлительно передаётся в дежурную часть ГИБДД. Информация о необходимости проведения подсыпки передаётся в диспетчерскую службу Комбината по благоустройству в круглосуточном режиме.Управление муниципальной жилищной инспекции проверяет подсыпку и уборку придомовых территорий. Управление административного контроля проверяет прилегающие территории к ТЦ, магазинам и т.д.- Комбинат по благоустройству предоставил управляющим организациям и ТСЖ песок для посыпки. Они вывезли с баз 102 тонны песка. Базы пополняются песком в круглосуточном режиме. Объёма песка достаточно для посыпки дорог и тротуаров, - отметили в мэрии.Обо всех предпосылках к ЧС необходимо сообщать в службу «ЕДДС»: 37-90-51, 21-36-65.