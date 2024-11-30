Жители Бурятии за неделю лишились 12 млн по вине мошенников

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 29 ноября стали 2 545 жителей республики (+ 55 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 596 млн рублей (+ 12 млн рублей за последнюю неделю).Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Обманывая жителей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.Так, житель Кяхтинского района увидел на интернет-сайте объявление о продаже токарных станков, решил их приобрести. Когда он позвонил продавцу, тот попросил перевести ему средства авансом, после получения которых пообещал выслать станки. Несмотря на предупреждение банка, клиентом которого являлся потерпевший, о том, что продавец, возможно, является мошенником, мужчина с помощью мобильного приложения другого банка перевёл 71 тысячу рублей. После этого продавец удалил своё объявление с интернет-сайта и перестал отвечать на звонки.