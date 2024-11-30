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Жительница Бурятии отсудила компенсацию за побои

Жительница Бурятии отсудила компенсацию за побои
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На неё напал мужчина на остановке общественного транспорта

Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании морального вреда, причинённого преступлением.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что в отношении жителя Бурятии был вынесен приговор мировым судьёй: мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшей, не опасного для жизни человека.

Установлено, что мужчина в июле 2022 года на остановке общественного транспорта причинил телесные повреждения женщине.

Суд пришёл к выводу о взыскании с жителя Бурятии в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в 180 000 рублей, не усматривая оснований для взыскания заявленной истцом компенсации морального вреда в размере 600 000 рублей.

Решение не вступило в силу, сообщили в суде. 
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