Жительница Бурятии отсудила компенсацию за побои

Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании морального вреда, причинённого преступлением.В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что в отношении жителя Бурятии был вынесен приговор мировым судьёй: мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшей, не опасного для жизни человека.Установлено, что мужчина в июле 2022 года на остановке общественного транспорта причинил телесные повреждения женщине.Суд пришёл к выводу о взыскании с жителя Бурятии в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в 180 000 рублей, не усматривая оснований для взыскания заявленной истцом компенсации морального вреда в размере 600 000 рублей.Решение не вступило в силу, сообщили в суде.