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В улан-удэнском роддоме открылось подразделение МФЦ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь мамы смогут сразу зарегистрировать своих новорождённых детей. Фоторепортаж

29 ноября в городском перинатальном центре Улан-Удэ открылось структурное подразделение Многофункционального центра. Теперь мамы смогут зарегистрировать своих детей прямо здесь.

- Специалисты будут выдавать не только свидетельства о рождении, но и оформлять все необходимые документы для новых маленьких граждан РФ ещё до выписки: ИНН, СНИЛС и пр. Если в семье родился третий ребенок, то можно зарегистрировать семью в качестве многодетной. Всё это позволит мамам сэкономить время, и перед выпиской получить весь спектр услуг, связанных с рождением ребёнка, - рассказали в МФЦ.

С 1 сентября 2023 года именно на МФЦ возложены полномочия по государственной регистрации рождения и смерти. Эта работа организована пока в трёх офисах Улан-Удэ – на ул. Ключевская, 76а, в микрорайоне Загорск (ул. Столичная, 2а) и на Бурводе (ул. Кабанская, 55).

Только за 2023 год через МФЦ было вынесено 329 актов о рождении, 103 акта о смерти, выдано 239 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния. Через единый портал государственных и муниципальных услуг поступило 254 заявления.

За девять месяцев текущего года зарегистрировано 1536 актов гражданского состояния, из них актов о рождении – 958.

- Видя восстребованность наших граждан по услугам в сфере регистрации актов гражданского состояния, мы приняли решение увеличивать количество точек приёма по регистрации рождения и смерти на базе родильных домов, а также в районах республики. Так, с 1 января в офисах МФЦ в пяти районах республики (Заиграевский, Кабанский, Гусиноозерский, Кяхтинский, город Северобайкальск) можно будет зарегистрировать рождение и смерть, - отметили в МФЦ. 
роддом МФЦ госуслуги

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