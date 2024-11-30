В Бурятии ударит «минус»

Ожидается ветер и снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике облачно, на большей территории снег, местами сильный снегопад. Днём +1, -5, местами -9, -14, по крайнему северу -17, -22 градуса. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы.
В Улан-Удэ сегодня днём ожидается снег. Температура воздуха составит -1, -3 градуса. Ветер северо-западный 7-12, с порывами порывы до 15-18 м/с, позёмка.
Ожидается ветер и снег
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