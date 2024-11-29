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Дождь в ноябре: Как выглядит переживающий аномальное тепло Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из заснеженного города

В эти дни в Улан-Удэ установилась аномальная погода.

Сперва в Бурятии за неполные сутки выпала месячная норма осадков. Также пришло небывалое потепление: обычно в конце ноября в сибирском регионе уже стоит почти зимняя погода – стоит крепкий «минус» и дуют ветра. Однако два подряд в Улан-Удэ стояла плюсовая температура.

Белые пушистые хлопья погрузили город в зимнюю сказку. Плюсовая температура сделала снег липким, и довольные горожане с удовольствием мастерили снеговиков. Накануне они были в каждом уголке города – огромные и совсем крошечные, злые и добрые, забавные, кривые… Люди сооружали снежные фигуры на остановках, во дворах, в торговых рядах, на остановка, в общем – где угодно.

Однако циклон принёс не только снегопад, но и дождь. Впервые в современной истории города дождевые лужи пришлось откачивать всего за три дня до наступления календарной зимы.

Коммунальщики усиленно работали, обеспечивая обычную жизнь города. Дворники, вооружившись яркими лопатами, расчищали тротуары от снега, подсыпали улицы и остановки. Коммунальные службы вывозили снег с дорог и подсыпали их.

Не обошлось без автомобильных пробок. Снег таял и потом превращался в ледяную корку, на которой не держится песок, который в Бурятии используют для борьбы с гололёдом. В городе даже ввели режим повышенной готовности, а школьников перевели на дистант, чтобы те не покалечились на скользких дорогах.

По прогнозу синоптиков, аномально тёплая погода сохранится до завтра, 30 ноября. Декабрь начнётся с минусовой погоды. 
дожди снег Снегопад

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