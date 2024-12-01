В Улан-Удэ с военного пытались стрясти космическую сумму за такси





Таксист отметил, что он сам из Хоринска и дорога из столицы республики туда обходится по тарифу примерно в 4000 рублей. До Кяхты ехать чуть больше – 40 километров.









- Думаю – прикинусь неместным. Стоим, значит, разговариваем. Я в форме с небольшим рюкзаком. Говорю: «Мне в микрорайон Дивизионный – на 1-ый участок. Дядя сразу смекнул, что к чему – и началось: через весь город нужно ехать далековато и т. д, – рассказал наш земляк в соцсетях. В мае другой участник специальной военной операции из Бурятии тоже прилетел на побывку на малую родину. Он вышел из здания аэропорта и тут же повстречал таксиста. За бойцом должна была приехать жена, однако он решил узнать, в какую сумму обойдётся поездка до микрорайона Дивизионный.- Думаю – прикинусь неместным. Стоим, значит, разговариваем. Я в форме с небольшим рюкзаком. Говорю: «Мне в микрорайон Дивизионный – на 1-ый участок. Дядя сразу смекнул, что к чему – и началось: через весь город нужно ехать далековато и т. д, – рассказал наш земляк в соцсетях.





В итоге мужчина попросил 5000 рублей. Участник СВО признался: он был готов, что водитель завернёт, но не столько же. Тогда тот предложил скидку в 500 рублей как военному. Боец, по собственному же признанию, поспешил удалиться, а в заключение посоветовал таксистам «иметь совесть».



Ранее «Царьград» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах писал, что московский таксист, который вёз военнослужащего из Бурятии из аэропорта до отеля, потребовал за поездку 127 тысяч рублей. Пассажир согласился перевести названную сумму. Этой историей тогда даже заинтересовались в полиции.





Об этом инциденте рассказал житель республики, работающий таксистом. Он вёз участника спецоперации, прибывшего домой, из Улан-Удэ в Кяхту. Военный отдал за поездку 8000 рублей.- Я стоял, он подошёл. С борта взял заказ, не по программе. Сказал ему: «Ну давайте там 7-8 тысяч». В общем, на восемь договорились. А он говорит, что подошёл к мужикам () и спросил, сколько стоит до Кяхты. Те ответили: «За 15 тысяч поехали», – рассказал водитель в видео, опубликованном в telegram-канале «Танковая бригада». – Тут 200 километров. Мне кажется, 15 000 – слишком много, запредельно, 8 000 – вполне адекватная цена. Я заправил на 2000 рублей полный бак, доеду до города – ещё половина бака останется.