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В пригороде Улан-Удэ уличное освещение восстановили благодаря прокуратуре

В пригороде Улан-Удэ уличное освещение восстановили благодаря прокуратуре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представление получил начальник структурного подразделения районной администрации

В микрорайоне Молодёжный села Сотниково Иволгинского района уличное освещение восстановили после проверки прокуратуры.

- В ходе проверки было установлено, что вопреки требованиям закона фонари в населённом пункте частично не работали. Органами местного самоуправления не принимались меры к восстановлению уличного освещения. Это нарушало права жителей на благоприятные и безопасные условия проживания, - сообщила прокуратура Бурятии.

Начальник ответственного структурного подразделения районной администрации получил представление прокуратуры об устранении нарушений закона.

После этого были восстановлены и подключены лампы уличного освещения.
прокуратура уличное освещение

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