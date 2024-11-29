В пригороде Улан-Удэ уличное освещение восстановили благодаря прокуратуре

Представление получил начальник структурного подразделения районной администрации
В микрорайоне Молодёжный села Сотниково Иволгинского района уличное освещение восстановили после проверки прокуратуры.
- В ходе проверки было установлено, что вопреки требованиям закона фонари в населённом пункте частично не работали. Органами местного самоуправления не принимались меры к восстановлению уличного освещения. Это нарушало права жителей на благоприятные и безопасные условия проживания, - сообщила прокуратура Бурятии.
Начальник ответственного структурного подразделения районной администрации получил представление прокуратуры об устранении нарушений закона.
После этого были восстановлены и подключены лампы уличного освещения.
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