В пригороде Улан-Удэ уличное освещение восстановили благодаря прокуратуре

В микрорайоне Молодёжный села Сотниково Иволгинского района уличное освещение восстановили после проверки прокуратуры.- В ходе проверки было установлено, что вопреки требованиям закона фонари в населённом пункте частично не работали. Органами местного самоуправления не принимались меры к восстановлению уличного освещения. Это нарушало права жителей на благоприятные и безопасные условия проживания, - сообщила прокуратура Бурятии.Начальник ответственного структурного подразделения районной администрации получил представление прокуратуры об устранении нарушений закона.После этого были восстановлены и подключены лампы уличного освещения.