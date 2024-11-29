В Бурятии мост построили при сопровождении прокуратуры

В Курумканском районе благодаря надзорному сопровождению прокуратуры в установленные сроки построили мост через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто — Майский.В апреле 2023 года администрация района заключила муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода. Финансирование выделили в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Сумма контракта составила 106,4 млн рублей.- В ходе проверочных мероприятий давалась оценка соблюдению сроков исполнения контракта. В целях недопущения срыва выполнения договорных обязательств руководителю районной администрации объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о муниципальных закупках, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.При этом подрядная организация осуществляла строительство с отставанием от графика, отметили в прокуратуре. Глава муниципалитета получил прокурорское представление, по результатам которого мероприятия активизировали и в итоге завершили в срок.