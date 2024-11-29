В Улан-Удэ может затянуться повышение тарифа на проезд в транспорте



Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков прокомментировал информацию о Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков прокомментировал информацию о грядущем подорожании проезда в общественном транспорте. Как сообщал «Байкал-Daily», уже с 1 января 2025-го его стоимость в трамваях может увеличиться сразу на 10 рублей.



Вопрос «об установлении предельных (максимальных) регулируемых тарифов на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом в 2025 году» должен рассмотреть улан-удэнский горсовет депутатов. На обсуждение горсовета его внесла городская администрация.



В документе прописана и предельная (максимальная) стоимость проездных билетов в трамваях. Она составит 2 100 рублей (на 60 поездок в месяц) для пенсионеров и 875 (25 поездок) – для школьников.



Об увеличении платы за проезд в маршрутках и муниципальных автобусах пока ничего неизвестно, но, скорее всего, там она тоже станет больше следом за трамваями.



По словам Сергея Бурдикова, перед тем, как вынести вопрос на сессию, его обсудят на заседании профильного комитета, после – совместном совещании всех остальных и затем – на Дне депутата. Пока же его отложили. Как пояснил Сергей Бурдиков «Байкал-Daily», некоторые расчёты, в частности – по объёмам перевозок – оказались неверными.



Расчёты сделают заново. Их на следующей неделе рассмотрит тарифная комиссия и проект решения отправят на экспертизу, которая может продлиться месяц. Пока утверждать, что тарифы увеличатся с 1 января, в комитете не берутся.



Депутат отметил, что 10 рублей – максимальный предел. «Размер жёсткий, однако основания для повышения стоимости проезда в общественном транспорте есть», – подчеркнул Сергей Бурдиков.

