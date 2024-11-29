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Звёзды оперы выступят в спектакле «Бал-маскарад» в Улан-Удэ

Звёзды оперы выступят в спектакле «Бал-маскарад» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Музыка Верди проводит зрителя через всю гамму человеческих эмоций — от нежности и любви до отчаяния и трагедии

Уже 6 и 7 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится «Бал-маскарад».

- История о понятных, но в то же время сложных вещах – дружбе, любви, предательстве – в постановке народного артиста России Юрия Лаптева по достоинству была оценена многими знатоками, но при этом не отталкивает начинающих любителей оперы или тех, кто только хочет познакомиться с этим жанром, - отмечают в театре.

Король Густав влюбляется в Амелию, жену своего верного друга, и становится жертвой заговора, который постепенно затягивает его в водоворот политических интриг и личных страстей. В этой постановке Джузеппе Верди «Бал-маскарад» страсть и долг, предательство и верность, ревность и прощение сплетаются в одну трагическую и захватывающую историю. Музыка Верди проводит зрителя через всю гамму человеческих эмоций — от нежности и любви до отчаяния и трагедии.

На сцене Бурятского театра 6 и 7 декабря выступят настоящие звёзды оперы.

6 декабря на сцену выйдет Мэргэн Санданов, солист Мариинского театра (Приморская сцена), в роли короля Густава. Его драматическое исполнение передаст всю боль и страсть героя, разрываемого между любовью и долгом. Амелию исполнит Маргарита Мартынова, обладающая лирико-драматическим сопрано — её голос наполнит сцену глубиной и эмоциональностью, став сердцем всей драмы.

Народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова сыграет Ульрику — загадочную гадалку, предсказывающую ужасную судьбу королю, её голос придаст мистическую ауру всему происходящему, а заслуженная артистка России Билигма Ринчинова внесёт свежесть в роль Оскара, шаловливого и преданного слуги короля.

7 декабря зрителей ждёт не менее впечатляющее выступление: на сцену выйдет Михаил Пирогов, солист Михайловского театра (Санкт-Петербург), чей Густав будет многослойным и наполненным внутренней борьбой. Амелия снова будет исполнена Маргаритой Мартыновой.


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оперное искусство

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