Пригородное село Бурятии превратилось в огромный каток



- От центра занятости – вообще каток, в начале Ленина – тоже, – отметили они.



Кроме того, претензии у сельчан возникли к подсыпке на улице Школьная и дорожному участку возле банка. «Сколько машин проезжает и разворачивается – там не просто скользко, а каток», – негодуют тарбагатайцы.



Сетуют люди и на дороги в Нижнем Саянтуе, в частности – на улице Дружбы, на отрезке до магазина «Анастасия».



- Очень скользко ехать – особенно с горы. Там ходит школьный автобус с детьми Опасно и страшно! Почему не думают в первую очередь о детях? – поинтересовались в районном чате.



Руководитель МАУ ДЭУ Тарбагатайского района Наталья Соболева отметила, что участки в Нижнем Саянтуе подсыпали. Работа там продолжается. Техника работает также в сельском поселении «Барыкинское». На весь район всего две машины.



- Подсыплем во всех поселениях опасные повороты, перекрёстки, подъезды к образовательным и медицинским учреждениям, – заверили дорожники.



В группе «Тарбагатай-инфо 24/7» посыпались жалобы на скользкие дороги и тротуары в Тарбагатае. Жители райцентра сообщили, что по пешеходным дорожкам на улице Пушкина невозможно ходить.