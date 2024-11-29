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Пригородное село Бурятии превратилось в огромный каток

Пригородное село Бурятии превратилось в огромный каток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди с трудом передвигаются по улицам

В группе «Тарбагатай-инфо 24/7» посыпались жалобы на скользкие дороги и тротуары в Тарбагатае. Жители райцентра сообщили, что по пешеходным дорожкам на улице Пушкина невозможно ходить.

- От центра занятости – вообще каток, в начале Ленина – тоже, – отметили они.
 
Кроме того, претензии у сельчан возникли к подсыпке на улице Школьная и дорожному участку возле банка. «Сколько машин проезжает и разворачивается – там не просто скользко, а каток», – негодуют тарбагатайцы.

Сетуют люди и на дороги в Нижнем Саянтуе, в частности – на улице Дружбы, на отрезке до магазина «Анастасия».
 
- Очень скользко ехать – особенно с горы. Там ходит школьный автобус с детьми Опасно и страшно! Почему не думают в первую очередь о детях? – поинтересовались в районном чате.
 
Руководитель МАУ ДЭУ Тарбагатайского района Наталья Соболева отметила, что участки в Нижнем Саянтуе подсыпали. Работа там продолжается. Техника работает также в сельском поселении «Барыкинское». На весь район всего две машины.
 
- Подсыплем во всех поселениях опасные повороты, перекрёстки, подъезды к образовательным и медицинским учреждениям, – заверили дорожники.
дороги жалобы

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