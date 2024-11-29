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Половина улан-удэнцев мечтают о четырёхдневке

Половина улан-удэнцев мечтают о четырёхдневке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждый второй горожанин не хочет трудиться с понедельника по пятницу

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, как жители столицы Бурятии относятся к четырёхдневной рабочей неделе. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии.
 
В исследовании, длившемся полгода, участвовали 45 компаний. Работники трудились меньше обычного, но получали такую же зарплату, как и при пятидневке. В итоге физическое и психологическое здоровье большинства сотрудников улучшилось, а организациям стало проще нанимать людей. Часть из них заявили о стабильных финансовых показателях в ходе эксперимента.

Что касается улан-удэнцев, работать только четыре дня в неделю сегодня хотел бы каждый второй. Женщины выступают «за» активнее мужчин – как и горожане до 35 лет (62% против 40% среди людей старше 45-ти).
 
А вот 29% опрошенных идею не поддержали – в основном из-за опасений потерять в заработной плате. Как правило, это наши земляки, получающие от 100 тысяч рублей в месяц.

Кстати, 71% респондентов заверили, что смогут выполнить привычный объём профессиональных задач и на «сокращёнке». Каждый пятый признался, что ему это не под силу. Готовность трудиться интенсивнее чаще выражает молодёжь (80%). Среди работников от 45-ти таковых только 61%.

Выходной, который появился бы при введении пятидневки, 28% улан-удэнцев проводили бы с семьёй, каждый четвёртый (25%) тратил бы его на отдых, 12% стали бы подрабатывать, 11% занялись бы домашними делами и ещё столько же – саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочёл бы занятия спортом или прогулки.

работа выходные

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