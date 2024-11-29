29 ноября

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Улан-удэнцы помогают друг другу на скользких дорогах

Улан-удэнцы помогают друг другу на скользких дорогах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожане протягивают руку помощи случайным прохожим

После обильного снега вперемежку с дождём столица Бурятии превратилась в один большой каток. Тротуары покрылись льдом и ходить по ним стало очень сложно. Жители Улан-Удэ то и дело поскальзываются, а некоторые не могут удержаться от падения.

Пешеходные дорожки усиленно подсыпают песком, в том числе – по заявкам самих горожан, но он быстро растаскивается. Многим приходится в буквально смысле буксовать на заледеневших участках.
 
И тут на подмогу приходят другие неравнодушные прохожие. Уже третий день по всему городу можно наблюдать картину, как улан-удэнцы подходят к совершенно незнакомым людям и протягивают им руку – помогают выбраться из опасного места или подхватывают под локоть, чтобы вместе преодолеть «полосу препятствий».

Трогательными историями о взаимопомощи наши земляки делятся и в соцсетях. Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали об инциденте, который произошёл днём 28 ноября. «Газель» на заправке на проспекте Автомобилистов начала катиться вниз.

- Мимо проходил парень, в руке держал лопату. Попросил подсыпать песок под колеса. Он быстро среагировал, накидал песка из ящика, машина выехала, – поделился водитель.
 
Мужчина не успел тогда поблагодарить молодого человека, но сделал это в сообществе. «Ты оказался моим спасителем!», – отметил анонимный автор.

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