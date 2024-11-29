Улан-удэнцы помогают друг другу на скользких дорогах



Пешеходные дорожки усиленно подсыпают песком, в том числе – по заявкам самих горожан, но он быстро растаскивается. Многим приходится в буквально смысле буксовать на заледеневших участках.



И тут на подмогу приходят другие неравнодушные прохожие. Уже третий день по всему городу можно наблюдать картину, как улан-удэнцы подходят к совершенно незнакомым людям и протягивают им руку – помогают выбраться из опасного места или подхватывают под локоть, чтобы вместе преодолеть «полосу препятствий».



Трогательными историями о взаимопомощи наши земляки делятся и в соцсетях. Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали об инциденте, который произошёл днём 28 ноября. «Газель» на заправке на проспекте Автомобилистов начала катиться вниз.



- Мимо проходил парень, в руке держал лопату. Попросил подсыпать песок под колеса. Он быстро среагировал, накидал песка из ящика, машина выехала, – поделился водитель.



Мужчина не успел тогда поблагодарить молодого человека, но сделал это в сообществе. «Ты оказался моим спасителем!», – отметил анонимный автор.





После обильного снега вперемежку с дождём столица Бурятии превратилась в один большой каток. Тротуары покрылись льдом и ходить по ним стало очень сложно. Жители Улан-Удэ то и дело поскальзываются, а некоторые не могут удержаться от падения.