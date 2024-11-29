В Бурятии разыграют кубок республики по пауэрлифтингу



7:30-9:00 – Взвешивание всех весовых категорий у мужчин и женщин

9:30-12:30 – Соревнования среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)

13:00-13:30 - Парад открытия соревнований

13:30-18:00 – Продолжение соревнований среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)

18:30-19:00 – Награждение участников соревнований среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)

19:00-19:30 – Парад закрытия соревнований



Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение: 0+.



В Улан-Удэ состоится кубок Республики Бурятия по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим экипировочный» и «жим классический». Мероприятие проведут 14 декабря в актовом зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.- Это грандиозное спортивное событие обещает стать настоящим праздником силы и духа, где каждый участник сможет продемонстрировать свои навыки и наработанный опыт, - сообщает тренажёрный зал «Шанс» БГУ.К участию допускаются спортсмены Бурятии, достигшие 12 лет на момент соревнований и имеющие не ниже I юношеского спортивного разряда. Также допускаются спортсмены из других регионов Российской Федерации.Соревнования проводятся в личном и абсолютном первенстве. Каждый участник соревнований может выступить в двух видах дисциплин пауэрлифтинга: жим и жим классический. Весовые категории утверждены международной федерацией пауэрлифтинга IPF:- женщины: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг;- мужчины: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.