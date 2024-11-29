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На Байкале завершили научный навигационный сезон 2024 года

На Байкале завершили научный навигационный сезон 2024 года
Общество,  Фото:ЛИН СО РАН
В Бурятии модернизировали станции экологического онлайн мониторинга

На Байкале состоялась научная экспедиция, завершающая навигационный сезон 2024 года. Как отметили в лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук, работы проводились в рамках тем государственных заданий «Исследование адвективного и турбулентного водообмена...» и «Исследования вирусных и бактериальных сообществ...».

В ходе экспедиции на научно-исследовательском судне (НИС) «Титов» выполнены CTD-зондирования водной толщи на 46 станциях продольного и поперечных разрезов. По ходу движения НИС проводилась непрерывная регистрация температуры, электропроводности, pH, ОВП и мутности в приповерхностном слое воды, а также непрерывная съёмка эхолотного сигнала для анализа звукорассеивающих слоёв и мониторинга выходов газа. Проведён отбор проб воды на станции «Середина разреза Листвянка – Танхой» для микробиологических исследований.

Помимо гидрофизических исследований, был выполнен большой объём работ по обслуживанию и модернизации станций экологического онлайн мониторинга. В том числе были подняты с глубин 12 и 30 метров опытные автономные регистраторы с термокосами (измеряющими вертикальное распределение температуры) на крутом склоне в районе нейтринного телескопа (106 км КБЖД). После считывания данных, замены элементов питания и обновления микропрограммного обеспечения регистраторы были вновь установлены до марта 2025 года. Также работы были проведены на станциях мониторинга за состоянием атмосферы в посёлке Танхой и в посёлке Давша, гидрометеорологических станциях в Танхое, на острове Малый Ушканий и мысе Елохин.
Байкал наука

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