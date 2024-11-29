«Ни проехать, ни пройти»: Райцентр в Бурятии завалило снегом

Непогода продолжает проверять жителей республики на прочность. В сугробах утонули улица Юбилейная в прибайкальском селе Турунтаево. На них пожаловались местные жители.В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» поинтересовались, будут ли на улице наводить порядок. «Ни проехать, ни пройти, а там ведь детский садик», – отметили сельчане.В райадминистрации сообщили, что работы по расчистке дорог в Турунтаево ведутся с 28 ноября. Для этого привлекли четыре единицы техники. Местных жителей призвали набраться терпения. «Все улицы будут убраны», – заверили власти.