«Ни проехать, ни пройти»: Райцентр в Бурятии завалило снегом

Местных жителей попросили набраться терпения
Непогода продолжает проверять жителей республики на прочность. В сугробах утонули улица Юбилейная в прибайкальском селе Турунтаево. На них пожаловались местные жители.
В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» поинтересовались, будут ли на улице наводить порядок. «Ни проехать, ни пройти, а там ведь детский садик», – отметили сельчане.
В райадминистрации сообщили, что работы по расчистке дорог в Турунтаево ведутся с 28 ноября. Для этого привлекли четыре единицы техники. Местных жителей призвали набраться терпения. «Все улицы будут убраны», – заверили власти.
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