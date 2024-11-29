Агинский самбист стал призёром кубка России

Уроженец села Цаган-Ола Могойтуйского района Агинского Бурятского округа, мастер спорта международного класса Алдар Намсараев занял почётное третье место на кубке России по боевому самбо, который прошёл в Краснодаре. Спортсмен подтвердил свою квалификацию и вошёл в состав сборной России на 2025 год.Алдар Намсараев является выпускником Цаган-Ольской школы борьбы, мастером спорта России по вольной борьбе, чемпионом всероссийского турнира, посвящённого памяти Героя СССР Базара Ринчино, чемпионом и призёром первенств Сибирского федерального округа по вольной борьбе, а также чемпионом Европы по боевому самбо.Первыми его тренерами являются его дядя Цырендоржи Намсараев и Валерий Содбоев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья со ссылкой на информацию администрации Могойтуйского района.