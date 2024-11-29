В Бурятии парализовало около 80 фур



В группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали, что с 10:30 ограничение для всех видов транспорта ввели и на 112-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта». Это потребовалось для эвакуационных работ с большегрузом.







На дорогах работает техника. На участок около горы Омулёвая направили грейдер. Продолжает действовать ограничение для большегрузов и автобусов от Вознесеновки до улуса Хошун-Узура.