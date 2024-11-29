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В Этнографическом музее в Улан-Удэ презентовали новое оборудование

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Материально-техническое оснащение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». ФОТОРЕПОРТАЖ

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» Этнографический музей народов Забайкалья получил государственную поддержку на оснащение современным техническим оборудованием на общую сумму более пяти миллионов рублей.

- Сегодня для Этнографического музея актуальными являются вопросы модернизации экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий и замены устаревшего витринного оборудования на современное и безопасное для посетителей. Благодаря выделенной субсидии в рамках национального проекта «Культура» музей получил возможности для технического оснащения и обновления оборудования, что окажет влияние на развитие интереса к музейным экспозициям и расширение музейной аудитории, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В рамках выделенной субсидии заменено устаревшее витринное оборудование на современное и безопасное для посетителя витринное оборудование с триплексом (многослойное стекло). Всего было приобретено пять витрин полного обзора и две пристенные витрины с триплексом.

- Эти витрины позволяют нам хорошо показывать предметы, с хорошим освещением, они большие. Мы можем поставить сюда крупногабаритные предметы. Здесь будут очень хорошо смотреться выставки костюмов, - поясняет заведующая научно-экспозиционным отделом Этнографического музея народов Забайкалья Эржена Найданова.

В археологическом комплексе музея всегда большой интерес вызывает эпоха азиатских гуннов. Был создан макет Иволгинского городища, с помощью которого посетители смогут представить, как выглядел крупнейший центр гуннской цивилизации на севере империи. При создании макета был привлечен консультант – археолог Денис Миягашев, кандидат исторических наук.

Внедрение оригинальных манекенов значительно оживляет экспозицию. В Этнографическом музее посетители уже получили возможность увидеть бытовые сцены из жизни хозяев домов в русском старообрядческом и эвенкийском комплексах. В этом году были добавлены 11 оригинальных манекенов в экспозицию предбайкальского и забайкальского бурятских комплексов и русского старожильческого комплекса.

Для коллекции драгоценных металлов и драгоценных камней в музеях должен быть создан особый режим хранения. Для фондового отдела были приобретены четыре шкафа – драйвера. Для повышения эффективности полноценной работы по заполнению электронной базы данных «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» и работы со специальными музейными программами, такими как «Камис», для научных сотрудников фондового отдела были приобретены три новых современных системных блока, которые помогут сотрудникам оперативно справляться с поставленными задачами, фотоаппарат для фиксации музейных предметов, один ноутбук и два планшета для проведения мобильных сверок в помещениях фондохранилища, одно многофункциональное устройство.

Для улучшения экскурсионной работы приобретены 40 радиогидов для проведения экскурсий на открытом воздухе для больших групп и 15 аудиогидов.

- При поддержке министерства культуры России и министерства культуры Бурятии реализация таких проектов очень значима для региональных музеев, потому что повышение оснащённости музеев позволяет расширить спектр музеев, с которыми мы можем сотрудничать. Требования многих федеральных музеев, чтобы привезти выставку – должны быть современные витрины, современная система охраны и т.д. Ну, и, конечно, будет удобно нашим посетителям. Таким образом, благодаря нацпроекту «Культура» мы не только сделали комфортнее и доступнее возможности музея, но и повысили эффективность своих служб, - сказал директор Этнографического музея Алексей Маладаев.

Сегодня все сотрудники Этнографического музея готовятся к новогодним праздникам. На территории создаётся семейная развлекательная рекреационная зона, включающая четыре ледовые горки для разных возрастных групп и большой каток. Около горок и катка будут работать юрты для обогрева. Можно будет взять напрокат коньки и ватрушки. Также установлена большая новогодняя ёлка с фигурами Деда Мороза и Снегурочки.

Также гости музея смогут покататься на санях (в выходные дни) и сделать красивые кадры в сказочной фотозоне музея. Открытие ледового катка состоится в первой декаде декабря (возрастное ограничение 0+).

Что же касается развлекательных мероприятий, то Этнографический музей подготовил для посетителей новогоднее семейное представление «Лес чудес в Этномузее» (возрастное ограничение 0+), которое пройдёт с 14 по 30 декабря.
этнографический музей

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