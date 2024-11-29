Чита может стать столицей «Тотального диктанта»

Чита будет бороться за звание столицы международной акции «Тотальный диктант» в финале конкурса, город получил такую возможность из-за высокой оценки экспертов. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на страницу акции в соцсетях.Напомним, что акция «Тотальный диктант» проходит по всей стране, её участники под диктовку пишут текст в вузах, торговых центрах, исправительных колониях и школах. За 2023 год диктант написали в 103 государствах.Финал конкурса пройдёт в январе 2025 года, координаторы «Тотального диктанта» из Читы представят свой город на конференции в Санкт-Петербурге. Вместе со столицей Забайкалья за звание главного города акции поборются Омск, Муром, Ростов-на-Дону и Сириус в Краснодарском крае.Голосование за столицу «Тотального диктанта» началось в октябре. Если Чита станет главным городом акции, то жители увидят автора текста 2025 года — писателя Марину Москвину. Диктант читинцы напишут 5 апреля 2025 года.