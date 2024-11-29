Для учащихся Монголии создадут новое пособие по русскому языку

Вчера, 28 ноября, в Монголии стартовал проект «Русская филологическая школа 2024». Он направлен на повышение качества преподавания русского языка в стране и создание нового учебно-методического пособия по русскому языку, которое будет соответствовать современным требованиям и способствовать углублённому изучению русского языка среди монгольских учащихся.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», проект реализует Глазовский государственным инженерно-педагогическим университетом им. В.Г. Короленко при содействии Россотрудничества и Русского Дома в Улан-Баторе. Кроме этого, в проекте принимают участие преподаватели русского языка из образовательных учреждений столицы Монголии и регионов страны, а также студенты выпускных курсов из Монгольского государственного университета и Монгольского государственного университета образования, которые в будущем станут преподавателями русского языка.В течение трёх дней эксперты в области создания учебников, опытные российские преподаватели и монгольские учителя русского языка обсудят актуальные вопросы разработки современного учебного пособия по русскому языку для монгольских школьников. Помимо этого, в программу мероприятия включены лекции, практические занятия и мастер-классы, которые проведут российские преподаватели русского языка, специализирующиеся на методике преподавания русского как иностранного, а также тематические квесты, направленные на практическое освоение новых методов преподавания.Как подчеркнула на торжественном открытии Русской филологической школы ректор Глазовского университета Янина Чиговская-Назарова, проект сосредоточен на создании нового учебно-методического пособия по русскому языку, которое требует совместных усилий как российских, так и монгольских специалистов.- Наша работа послужит основой для лучшего будущего учеников и будет способствовать укреплению культурного взаимопонимания, - заявила Чиговская-Назарова.