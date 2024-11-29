На юге Бурятии откроется обновлённый молодёжный центр

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии завершился капитальный ремонт здания молодёжного центра. Работы были выполнены благодаря победе во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».- В апреле 2023 года наш район подал заявку на участие во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в РФ «Регион для молодых» для создания молодёжного пространства в селе Петропавловка, и уже в июне были объявлены результаты, по итогам которого заявка Джидинского района получила положительный результат на выделение финансовых средств на создание молодёжного центра «Молодёжь Джиды», - сообщили в администрации Джидинского района.В здании молодёжного центра завершён капитальный ремонт, проведена канализация и подведено водоснабжение. Здесь будут располагаться ведомства работающие непосредственно с молодёжью такие как:- Отдел спорта и молодёжной политики АМО «Джидинский район»;- «Российское движение детей и молодёжи»;- «Навигаторы детства»;- «Волонтёры Джиды»;- Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;- «Ремесленники Джиды»;- «Клуб молодых мам».Кроме этого, будут функционировать такие пространства как: пространство креатива, пространство встреч, пространство отдыха, пространство принятия решений.Торжественное открытие многофункционального молодёжного центра «Молодёжь Джиды» состоится 1 декабря. Также в это день пройдёт медиа школа, спикерами которой станут СММ-специалисты, блогеры и местная телекомпания.