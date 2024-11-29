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На юге Бурятии откроется обновлённый молодёжный центр

На юге Бурятии откроется обновлённый молодёжный центр
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Торжественная церемония пройдёт 1 декабря

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии завершился капитальный ремонт здания молодёжного центра. Работы были выполнены благодаря победе во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

- В апреле 2023 года наш район подал заявку на участие во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в РФ «Регион для молодых» для создания молодёжного пространства в селе Петропавловка, и уже в июне были объявлены результаты, по итогам которого заявка Джидинского района получила положительный результат на выделение финансовых средств на создание молодёжного центра «Молодёжь Джиды», - сообщили в администрации Джидинского района.

В здании молодёжного центра завершён капитальный ремонт, проведена канализация и подведено водоснабжение. Здесь будут располагаться ведомства работающие непосредственно с молодёжью такие как:
- Отдел спорта и молодёжной политики АМО «Джидинский район»;
- «Российское движение детей и молодёжи»;
- «Навигаторы детства»;
- «Волонтёры Джиды»;
- Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;
- «Ремесленники Джиды»;
- «Клуб молодых мам».

Кроме этого, будут функционировать такие пространства как: пространство креатива, пространство встреч, пространство отдыха, пространство принятия решений.

Торжественное открытие многофункционального молодёжного центра «Молодёжь Джиды» состоится 1 декабря. Также в это день пройдёт медиа школа, спикерами которой станут СММ-специалисты, блогеры и местная телекомпания.

Возрастное ограничение: 6+.
капитальный ремонт Джидинский район молодежь

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