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В Улан-Удэ с нового года может резко подорожать проезд в трамваях

В Улан-Удэ с нового года может резко подорожать проезд в трамваях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его стоимость, возможно, увеличится сразу на 10 рублей

Жителям Улан-Удэ подготовили «подарок» к Новому году. Уже с 1 января 2025-го проезд в трамваях в столице Бурятии может подорожать сразу на 10 рублей – с 25-ти до 35-ти.
 
Вопрос «об установлении предельных (максимальных) регулируемых тарифов на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом в 2025 году» рассмотрит улан-удэнский горсовет депутатов. На обсуждение горсовета его внесла городская администрация.
 
В документе прописана и предельная (максимальная) стоимость проездных билетов в трамваях. Она составит 2 100 рублей (на 60 поездок в месяц) для пенсионеров и 875 (25 поездок) – для школьников.

Об увеличении платы за проезд в маршрутках и муниципальных автобусах пока ничего неизвестно, но, скорее всего, там она тоже станет больше следом за трамваями.

О необходимости повышения тарифа заявил ранее первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, писал сайт БМК. Этот вопрос подняли на выездном заседании две недели назад. Гашев обратил внимание, что стремительный рост цен на топливо «ставит в тупик» решение насущных проблем общественного транспорта. К примеру, сегодня обострился вопрос с кадрами – водители продолжают уходить из сферы перевозок. Сейчас в городе из-за их нехватки простаивают 40 автобусов.

Заммэра призвал вернуть в повестку обсуждение об увеличении тарифа хотя бы до уровня соседних регионов – Иркутской области и Забайкалья. По информации ИА БМК, депутаты горсовета пока его не обговаривали. Среди некоторых из них есть мнение, что без этого уже точно не обойтись, однако ориентироваться надо на прибавку не более, чем на 10 рублей.

Год назад стоимость проезда в столице РБ планировали повысить на 3 рубля – с 25 до 28 в трамваях и с 30 до 33 – в автобусах, однако вопрос сняли с повестки декабрьской сессии УУГСД. Как пояснил тогда председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков, это сделали по решению мэра Игоря Шутенкова, которое согласовали с руководством республики.

- Когда вернёмся к этому вопросу, пока неизвестно, – отметил Сергей Бурдиков на пресс-конференции по итогам сессии. – Всё зависит оттого, какое экономическое положение будет у муниципальных транспортных предприятий, как они покажут себя в первом и втором квартале 2024 года. К концу 2023-го и МУП «Управление трамвая», и «Городские маршруты» сработали очень успешно, а пассажиропоток вырос. Если такая динамика сохранится, будет возможность не повышать тарифы. Наша задача – удерживать бюджетные расходы примерно в рамках половины расходов муниципальных предприятий.

Ситуацию с перевозками в горсовете пообещали отслеживать каждый месяц или, возможно, даже каждую неделю. «Депутаты сделают всё возможное, чтобы в ближайшее время к этому вопросу не возвращаться», – заверил зампредседателя улан-удэнского горсовета Анатолий Белоусов.

В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год.   


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