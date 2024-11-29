В Улан-Удэ с нового года может резко подорожать проезд в трамваях



В документе прописана и предельная (максимальная) стоимость проездных билетов в трамваях. Она составит 2 100 рублей (на 60 поездок в месяц) для пенсионеров и 875 (25 поездок) – для школьников.



Об увеличении платы за проезд в маршрутках и муниципальных автобусах пока ничего неизвестно, но, скорее всего, там она тоже станет больше следом за трамваями.





В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год.





