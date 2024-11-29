В Бурятии отменили автобусы в четыре района

Они не поедут в Кяхтинский, Селенгинский, Джидинский и Бичурский
Из-за непростой обстановки на дорогах республики в пятницу, 29 ноября, пришлось отменить некоторые межмуниципальные маршруты – по направлению в Кяхтинский, Селенгинский, Джидинский и Бичурский районы.
Уехать по-прежнему можно в Хоринский, Кижингинский, Баргузинский, Мухоршибирский, Еравнинский и Заграевский – за исключением маршрута «Улан-Удэ – Унэгэтэй». Автобусы в село не будут ездить из-за погодных условий.
Жителей Бурятии призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. На участке от Тарбагатая до Вознесеновки пока ограничили движение для большегрузов и маршруток – проезд открыт только для легковых автомашин. На перевалах Мандрик, Пыхта и Заган всё в штатном режиме.
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