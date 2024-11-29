В Бурятии наградили работников агропромышленного комплекса



Список награждённых:



Почётной грамотой правительства Республики Бурятия награждены:

1. Главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива «Нестеровский» муниципального образования «Прибайкальский район» - Татьяна Константинова;

2. Механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Ульдурга» муниципального образования «Еравнинского района» - Цыдендамба Бадмацыренов;





Почётной грамотой Республики Бурятия награждены:

1. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Кижингинского района» - Вадим Дашидоржиев;

2. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Тарбагатайского района» - Борис Николаев;





Благодарственное письмо главы Республики Бурятия вручено:

Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Спецдорстрой» - Баиру Баханову;





Почётное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия» присвоено:

1. Начальнику отдела экономики Комитета экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - Анне Ванчуговой;





Благодарностью в номинации «Лучшая семейная фермерская династия» награждён:

1. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства МО «Закаменского района» - Бэлигтэ Цыбиков;





Бронзовой медалью «За достижение показателей в производстве продукции животноводства» награждён:

1. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Баргузинского района» - Максим Разуваев;





Золотой медалью «За достижение высоких показателей в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции» награждён:

1. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Прибайкальского района» - Геннадий Лютаев;





Благодарностью за активное участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» награждены:

1. Акционерное общество «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», директор филиала «Гусиноозёрской ГРЭС» - Максим Человечкин;

2. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Озёрное», советник генерального директора - Татьяна Баженова;





Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия награждены:

1.Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципальное образование «Тункинский район» - Дарима Дармаева;

2.Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципальное образование «Заиграевский район» - Юрий Белецкий;





Благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия награждены:

1. Председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Комсомольское» муниципального образования «Еравнинский район» - Жаргал Токтохоев;

2. Директор общества с ограниченной ответственностью «Шибертуй» муниципального Образования «Бичурский район» - Баир Цыренов;





Почётной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены:

1. Консультант отдела сельского хозяйства администрации МО Кижингинский район - Анна Садыкова;

2. Механик акционерного общества «Бурятхлебпром» - Гарма Шойдоков;





Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены:

1. Начальник котельно-компрессионного хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Бурятмяспром» - Баир Цыренов;

2. Оператор колбасного производства общества с ограниченной ответственностью «Хоол+» - Татьяна Игнатова;

3. Заместитель начальника Бичурского филиала бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» - Фёдор Афанасьев;

4. Ветеринарный врач Селенгинского филиала бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных» - Валерия Цыдыпова;





Почётной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия награждены:

1. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Курумканского района» - Батор Эрдынеев;

2. Варщик ООО «БурятКонсервПром» - Екатерина Воробьева;

3. Сотрудник Бурятского республиканского союза потребительских обществ - Эрдэницо Семёнова;





Памятной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Бурятия» награждены:

1. Ветеран труда сельского хозяйства, директор Сельско-Промышленного Комплекса «Курбинский» муниципального образования «Хоринского района» - Жимба Гончикдоржиев;

2. Ветеран труда сельского хозяйства муниципального образования «Бичурского района» - Дулмажап Базарова;



Почётное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия» присвоено:

1. Заместителю председателя сельскохозяйственной производственной артели (кооператива) «Уула» муниципального образования «Мухоршибирского района» - Базаржапу Гомбоеву;

2. Консультанту отдела сельского хозяйства администрации МО «Джидинский район» - Долгор-Сурун Гармаевой;





В конкурсе «Лучший по профессии» в отрасли растениеводства



В номинации «Лучший комбайнёр» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Владимир Дампилов – комбайнёр ООО «Улзыта» Кяхтинского района. Владимир Леонидович в хозяйстве работает более 10 лет, совмещая работу механизатором, выполняет полный комплекс агротехнологических работ. Намолотил на комбайне – 3 115 тонн зерна.





В номинации «Лучший бригадир полеводческой бригады» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Сергей Помазкин – бригадир полеводческой бригады ООО «Рубин» Кабанского района. В период уборочных работ благодаря грамотной организационной работе Сергея Ивановича, бригадой намолочено - 3 477 тонн зерна, заготовлено - 4 350,0 тонн сена. Стаж работы в сельском хозяйстве составляет 15 лет.



В номинации «Лучший водитель» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Андрей Зеленкин – водитель ООО «Куналей Агро» Тарбагатайского района. В полевом сезоне 2024 года Андреем Фёдоровичем было перевезено более 23 тысяч тонн зерна. Андрей Фёдорович является опытным и дисциплинированным водителем, а вверенная ему техника всегда находится в надёжном и исправном состоянии.





В номинации «Лучший механизатор» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Александр Климов – механизатор Сельско-Промышленного Комплекса «Ульдурга» Еравнинского района. Опытнейший механизатор в хозяйстве, проработал в отрасли более 29 лет. Благодаря работе Александра Анатольевича сезонные полевые работы проводятся в установленные сроки.



В номинации «Лучший работник кормозаготовительной бригады» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Борис Ильин - тракторист Индивидуального Предпринимателя «Халудорова Д.Н.». Тункинского района. Благодаря добросовестному труду, грамотному подходу к работе с учётом погодных условий района, Борис Александрович в сжатые сроки заготовил качественные корма для сельскохозяйственных животных.





В номинации «Лучший картофелевод» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Дмитрий Вихрев - глава крестьянского фермерского хозяйства Иволгинского района. В этом году Дмитрий Евгеньевич получил самую высокую урожайность картофеля в республике - 350 центнеров с гектара. Является основателем бренда «Оронгойские арбузы» и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Иволгинского района.





В номинации «Лучший овощевод» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Алексей Киреев – специалист ООО «Здоровое питание» Мухоршибирского района. Алексей Александрович является опытным специалистом в выращивании овощных культур и картофеля с соблюдением полного технологического процесса, в работе использует инновации, вводя в оборот новые для хозяйства культуры для расширения ассортимента.



В номинации «Лучший агроном» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Сергей Фёдоров – агроном ООО «Виста» Бичурского района. Работает в отрасли 15 лет. Заслуга агронома значительная, это подтверждает полученный результат: валовый сбор зерновых составил 10889 тонн, что составляет 35% всего валового сбора по Бичурскому району.



В конкурсе «лучший по профессии» в отрасли животноводства и рыбного хозяйства награждены:





В номинации «Лучший птицевод» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Елена Сороковикова– птицевод пятого разряда акционерного общества «Улан-Удэнская птицефабрика», инициативный и грамотный работник, пользующийся заслуженным авторитетом в коллективе. Благодаря Елене Валерьевне, на предприятии обеспечивается ежегодный рост производственных показателей, в том числе по производству яиц.





В номинации «Лучший овцевод» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Дамдин Дамбаев - овцевод общества с ограниченной ответственностью «Улзыта» Кяхтинского района. Благодаря ответственному отношению к своей работе, у Дамдина Доржиевича поголовье всегда находится под присмотром и любой окот проходит успешно. В 2024 году получено 100 ягнят на 100 овцематок.



В номинации «Лучший свиновод» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Наталья Федосеева – начальник участка осеменения акционерного общества «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Муниципального образования «Заиграевского района». Обслуживаемое поголовье свиней на участке составляет 50.000 тысяч голов. Благодаря грамотной организационной работе на участке обеспечено доведение сохранности поголовья всех свиней.



В номинации «Лучший табунщик» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Доржо Гатапов - работает в Сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ульдурга» Еравнинского района. За время работы зарекомендовал себя как грамотный и дисциплинированный работник. Все порученные задания выполняет своевременно и качественно. Прекрасно знает свой табун, благодаря Доржо Тумэновичу обеспечивается сохранность поголовья лошадей в течение года, получено 85 жеребят на 100 конематок.



В номинации «Лучший оператор машинного доения» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Ирина Горбова – доярка общества с ограниченной ответственностью «Рубин» Кабанского района. Работает в отрасли 28 лет. Знающий специалист своего дела, добросовестный и ответственный работник. В том числе благодаря Ирине Федоровне в хозяйстве надой на одну фуражную корову составил 5 434 кг.



В номинации «Лучший оператор по откорму крупного рогатого скота» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Тахир Жербаханов – животновод крестьянского фермерского хозяйства Пурбуева Тимура Александровича Муниципального образования Иволгинского района.

За время работы зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный работник. Заслуга Тахир Назыровича значительная, это подтверждает полученный результат: среднесуточный привес крупного рогатого скота на откорме составил 1100 грамм.



В номинации «Лучший зоотехник» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Елена Помазкина – главный зоотехник общества с ограниченной ответственностью «Рубин» Кабанского района. Работает на предприятии 18 лет. В том числе благодаря грамотной работе Елены Александровны по обеспечению правильной организации на сегодняшний день ООО «Рубин» остается ведущим предприятием среди молочных хозяйств Бурятии.



В номинации «Лучший рыбак» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Александр Брылёв – работник в Сельскохозяйственном производственном кооперативе «Кабанский рыбозавод». Проявил себя с профессиональной стороны как работник, стремящийся к самосовершенствованию, имеет способность принимать решения в нестандартных ситуациях, нацелен на результат. На высоком профессиональном уровне и добросовестно исполняет должностные обязанности. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.



В номинации «Лучший рыбообработчик» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Татьяна Новикова – рыбообработчик в крестьянском фермерском хозяйстве Воротниковой Евгении Витальевны. Стаж работы - 5 лет. Показала себя высококлассным специалистом по переработке рыбы и рыбной продукции, пользуется уважением в коллективе. Под ее началом началось применение нового метода разделки рыбы, которое облегчило труд технологам-переработчикам и повысило производительность.



В номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Надежда Степанова – ветеринарный фельдшер Тарбагатайского филиала «Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных». Принимает активное участие в работе противоэпизоотического отряда Тарбагатайского района по ликвидации неблагополучных пунктов. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к должностным обязанностям и повышение эффективности работы ветеринарной службы района, награждена удостоверением «Крест за заслуги в ветеринарии», стаж работы по специальности 44 года.





В номинации «Лучший ветеринарный врач» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Александр Кырмыгенов - ветеринарный врач Тункинского филиала бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». Являясь ветеринарным врачом со стажем работы по специальности более 38 лет, Александр Георгиевич уделяет пристальное внимание работе молодых ветеринарных специалистов, является наставником студентов-практикантов факультета ветеринарной медицины, факультета ветеринарии и кинологии. На практике наглядно и подробно показывает, и объясняет, как правильно и безопасно проводить вакцинацию сельскохозяйственных животных. За многолетний и добросовестный труд награжден ведомственными грамотами.



В конкурсе «лучший по профессии» в пищевой и перерабатывающей промышленности награждены:



В номинации «Лучший технолог пищевой и перерабатывающей промышленности» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Наталия Жимбеева - мастер ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии». Благодаря профессиональной работе Наталии Галсановны качество продукции предприятия всегда находится на высоком уровне, которое неоднократно подтверждалось наградами смотров качества и увеличением спроса среди потребителей.



В номинации «Лучший инженер пищевой и перерабатывающей промышленности» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждён:

Андрей Салтанов - директор производства Акционерного общества «Бурятхлебпром» с 1991 года. Подбор высокотехнологического оборудования, модернизация, автоматизация и техническое перевооружение предприятия всегда проходит при непосредственном участии Андрея Михайловича. Благодаря высококвалифицированной работе и умению настойчиво решать сложные производственные вопросы, предприятие работает в стабильном режиме без срывов производственных процессов.



В номинации «Лучший пекарь» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Елена Боброва– пекарь ООО «Хлеб». Работает с 1975 года. Елена Алексеевна в августе 2025 года отметит 50-летний юбилей своей трудовой деятельности на ведущем хлебопекарном предприятии г. Северобайкальска. Елена Алексеевна не только поддерживает стабильное качество продукции, но и всегда предлагает новаторские решения по его повышению, принимает участие в разработке новых видов изделий и способствует успешному дальнейшему развитию предприятия.



В номинации «Лучший кондитер» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Екатерина Шульгина - кондитер (тестовод), работает в Акционерном обществе «Бурятхлебпром» с 2018 г. Екатерина Александровна способна справляться с большим объёмом работ, ответственно относится к результатам её выполнения, активно участвует в работе по освоению и расширению ассортимента. В настоящее время на участке вырабатывается около 1,5 тонн продукции в сутки, а это более 100 наименований кондитерских изделий.



В номинации «Лучший оператор колбасного производства» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Альбина Журман - оператор линии производства пищевой продукции, работает в ООО «Бурятмяспром» с 2021 года. Альбина Павловна – играет ключевую роль в обеспечении безопасного и эффективного функционирования всех этапов производства, вследствие чего объёмы выпускаемой продукции ежегодно увеличиваются.



В номинации «Лучший сыровар» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Индивидуальный предприниматель Надежда Будрина - является основательницей собственной сыроварни с 2020 года. Надежда Андреевна основала ремесленное производство мягких, полутвёрдых, крафтовых сыров по оригинальным рецептам. В 2024 году открыла новый цех, расширив производство с планом увеличить объем продукции в три раза. В этом году приняла участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», где поборолась за звание лучшего сыровара страны.





В номинации «Лучший боец скота» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей награждена:

Наталья Бекетова – рабочая субпродуктового отделения ООО «Петропавловский мясокомбинат». За время работы Наталья Викторовна показала себя профессионалом своего нелёгкого дела, освоив приёмы и способы качественного забоя и переработки скота. Отличается самой высокой производительностью и качеством получаемого продукта. Самые трудоёмкие операции на конвейере выполняет соблюдая все технологические нормы, что гарантирует выпуск безопасного продукта стабильно высокого качества.





В конкурсе «лучший по профессии» в финансово-экономическом блоке награждены:



В номинации «Лучший специалист финансово-экономической службы» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей:

Екатерина Лагойда – Главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Рубин». Профессионализм, трудолюбие Екатерины Владимировны, своевременное и качественное предоставление отчётности позволяют ей успешно реализовывать основные направления экономической и финансовой политики организации.





В номинации «Лучший специалист сельского поселения» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей:

Анна Пахомова – сотрудник администрации сельского поселения «Посельское» Бичурского района. 12-ти летний опыт Анны Иосифовны в администрации позволил ей грамотно организовать мониторинг деятельности личных подсобных хозяйств в новых условиях.



В конкурсе «Лучший по профессии» в блоке «Малый бизнес на селе» в номинации:



В номинации «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» дипломом победителя, а также главным призом – ключами от нового мотоцикла «Рейсер» награждён:

Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Заиграевского района - Алдар Очиров. Хозяйство занимается разведением Крупного Рогатого Скота и производством зерновых культур. Помимо своего фермерского хозяйства, являясь руководителем ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, Алдар Робертович помогает другим фермерам развивать их хозяйства.



В номинации «Лучшая семейная ферма» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей награждён:

Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства муниципального образования «Еравнинского района» - Сынге Цыренов. Предприятие Сынге Дылыковича специализируется на производстве мясных полуфабрикатов, имеет собственный бренд. Производство мяса КРС в 2023 году превысило плановое значение более чем в 4 раза и составило 21 тонну.



В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей:

Перерабатывающий снабженческо – сбытовой сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Ойхан» Заиграевского района. Председатель - Максим Подпругин. Данный кооператив является неоднократным победителем конкурса гранта на развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На сегодняшний день он производит и реализует широкий ассортимент молочной продукции, активно принимает участие выставочно - ярмарочных мероприятиях министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.



В номинации «Лучшее муниципальное образование» дипломом победителя и денежным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей:

Муниципальное образование «Тарбагатайского района», глава муниципального образования – Андрей Гнеушев. Рейтинг среди муниципальных образований формируется по балльной системе оценок приростов производства продукции и учитывает комплексное развитие всех отраслей АПК. Тарбагатайский район в текущем году, кроме своих традиционно сильных направлений (зерновое производство и мясное скотоводство), значительно усилил свои позиции в производстве пищевых продуктов, выйдя на лидирующие позиции среди районов республики.



В номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности» дипломом победителя, денежным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей, а также традиционным переходящим знаменем:

ООО «Кондитерский цех «Березка» - Генеральный директор Алена Хон. Кондитерский цех основан в 2015 году. В 2023 году был реализован инвестиционный проект по строительству кондитерской фабрики, оснащённой современным высокотехнологичным оборудованием для производства тортов с использованием местных дикоросов.

В настоящее время ООО «Кондитерский цех «Берёзка» представляет собой активно развивающееся предприятие пищевого сектора с производственной мощность - 75 тонн продукции в месяц. Кроме республики, продукция также поставляется в Иркутскую и Магаданскую области, Якутию, Забайкальский край, и экспортируется в Монголию.





В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация Республики Бурятия» дипломом победителя, ключами от нового мотоцикла «Рейсер», а также традиционным переходящим знаменем:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия – 2» Кабанского района, генеральный директор - Сергей Пашинский. Одна из самых стабильно развивающихся организаций отрасли, лидер по объёмам производства картофеля и овощей. ООО «Гарантия – 2» расширяет сферу своей деятельности, осваивая новое для себя направление – зерновое производство, а также реализовало в текущем году крупный инвестиционный проект, введя в эксплуатацию первую очередь картофеле- и овощехранилища мощностью 8 тысяч тонн продукции единовременного хранения.





Трудовые коллективы, фермерские хозяйства и муниципальные образования Бурятии отметили федеральными и республиканскими наградами в рамках Дня работника агропромышленного комплекса. В четверг, 28 ноября в ходе торжественного собрания в Бурятской государственной сельхозакадемии глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех причастных к этому празднику.- Сельское хозяйство – это одно из основных направлений деятельности всей нашей республики, ее развития. И продовольственная безопасность нашей страны – это наша общая стратегическая задача на сегодня. И наши фермеры её обеспечивают. Я хочу всех поздравить, пожелать, чтобы у каждого фермера, у всех, у кого жизнь связана с сельским хозяйством, был хороший урожай, приплод, привес, хорошая работа в целом. Чтобы вся продукция только шла в рост, - сказал глава Бурятии.Алексей Цыденов призвал сельхозтоваропроизводителей активно сотрудничать с научным сообществом, совместно с учёными внедрять на свои производства новую продукцию и удобрения. Он напомнил, что БГСХА выиграла конкурс среди вузов Дальневосточного федерального округа по программе «Приоритет 2030» и получила финансирование на реализацию проекта по направлению биофармпроизводства.- Понятно, здесь есть своя специфика. Но технологии дорогие есть, рынок сбыта есть, поэтому надо начинать осваивать новую продукцию, новые горизонты. Минсельхозу поручение отдельно проработать вопрос, довести до коллег все возможности и перспективы направления. Надо, чтобы у нас уже этой весной были опытные посадки, - подчеркнул глава республики.Всего представителей агропромышленного комплекса отметили по 34 номинациям. Вручено 4 главных приза, среди которых денежные средства и техника, сообщает пресс-служба правительства РБ.- Мы убрали весь урожай и можем отметить лидеров агропромышленного комплекса. Сегодня награждены лучшие растениеводы, животноводы, механизаторы и работники пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году несмотря на сложные погодные условия растениеводческие хозяйства Бурятии добились хороших результатов. На следующий год мы постараемся выполнить новые показатели и поработать над престижем работников сельскохозяйственной отрасли. Ведь именно на их плечах лежит ответственная задача по продовольственной безопасности нашей малой родины и России, - заявил и.о министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.