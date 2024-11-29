На дистант вслед за улан-удэнскими ушла часть школ Иволгинского района

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня все школы Улан-Удэ отправлены на дистанционный формат обучения. Причина – сложная ситуация на улицах, которые превратились в каток из-за аномально тёплой погоды, прошедших снегопада и дождя.
Кроме того, на дистант ушли 10 школ пригородного Иволгинского района.
- В связи с аномальными погодными условиями районным управлением образования принято решение о переводе на дистанционное обучение Каленовской, Сотниковской, Сотниковской СОШ №2, Оронгойской, Нижне-Иволгинской, Сужинской, Гурульбинской, Иволгинской школ, СОШ Хойтобэе и СОШ Поселья, - сообщили в районной администрации.
Из-за погодных условий пропуски в образовательных учреждениях не будут являться прогулами.
Жителей просят по возможности отказаться от личного транспорта и не выезжать без крайней необходимости.
ОБНОВЛЕНО:
В связи с аномально теплой погодой на дистант также частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский и Прибайкальский районы.
Всего на очные занятия в Бурятии сегодня не выйдут 77 школ, более 80 тысяч учеников.