Студентов Улан-Удэ на 2 дня перевели дистанционный формат

В Улан-Удэ все учебные занятия в Бурятском госуниверситете 29 и 30 ноября переводятся в дистанционный формат. Об этом рассказали в пресс-службе БГУ.- Дорогие друзья, из-за аномальной погоды все образовательные учреждения г. Улан-Удэ перешли на дистанционное обучение. Бурятский государственный университет сегодня и завтра также работает в дистанционном режиме. Будьте аккуратны на дороге, берегите себя, - сообщил ректор БГУ Алдар Дамдинов.Отметим, что вчера во ВСГУТУ сообщили что 29 ноября студенты вуза должны выйти на учёбу оффлайн.- Дорогие друзья! Погода постепенно улучшается. Завтра по прогнозу появится солнышко. Преподаватели и аудитории ждут студентов, поэтому завтра, 29 ноября, выходим на учёбу, - сообщил в своём телеграм-канале ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.