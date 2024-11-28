В посёлке Бурятии открылся филиал дома культуры

Вчера, 27 ноября, в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии прошло открытие филиала дома культуры после капитального ремонта. С открытием поздравили сотрудники министерства культуры РБ и республиканского центра народного творчества.Здание клуба было открыто в 1986 году. Комплексный капитальный ремонт здания не проводился со дня открытия. В 2015 году здание признано аварийным. В 2023 году по обращению местных жителей и поддержке администрации поселения глава республики Алексей Цыденов поручил провести ремонт здания.В рамках ремонта отремонтирована крыша здания, пробурена скважина, обустроены котельная с установкой электро- и угольного котла, санузел и гардероб, пожарный выход и пандусы для маломобильных граждан, подключено отопление, водоснабжение и канализация, проведены внутренние отделочные работы, ремонт электрики, ремонт входной группы и крыльца, установлены пожарная сигнализация, перепланированы кабинеты и актовый зал, сделан фундамент и установлены входные и межкомнатные двери.Как сообщили в РЦНТ, в отремонтированном здании клуба откроется подразделение культурно-досугового центра посёлка Онохой, будет организована работа театрального кружка, ритмики, клуб по интересам для взрослого и старшего поколения и другое.