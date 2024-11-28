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Для жителей Иркутской области увеличат диапазоны энергопотребления

Для жителей Иркутской области увеличат диапазоны энергопотребления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будет вестись мониторинг, как изменятся платежи граждан

Для регионов с уровнем газификации менее 5 % принято решение вводить повышающий коэффициент до 1,8 для частных домовладений с электроотоплением. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- В результате проведённой работы на всех уровнях власти, анализа энергопотребления различными типами домохозяйств в разных территориях Приангарья и всестороннего обсуждения вопроса с экспертами различного уровня федеральным центром принято решение об увеличении предельных максимальных значений первого и второго диапазонов объёмов потребления электрической энергии. Максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт∙ч в месяц, второго диапазона – 10800 кВт∙ч, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что после вступления в силу изменений в законодательстве будет вестись мониторинг, как изменятся платежи граждан и приниматься соответствующие управленческие решения.

- Информацию о результатах мониторинга будем доводить до правительства РФ. Продолжим отстаивать интересы жителей Иркутской области и дальше, – заявил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ранее постановление правительства РФ определило с 2025 года для всех регионов единые максимальные значения потребления электрической энергии. Для первого «льготного» диапазона в месяц 3900 кВт∙ч, для второго диапазона – 6000 кВт∙ч.
Иркутская область энергетика электричество

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