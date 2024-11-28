В Улан-Удэ разыграют кубок по ушу

С 29 по 30 ноября в Улан-Удэ состоятся открытые чемпионат и первенство республики по ушу «Кубок «Золотого Дракона» - 2024». В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из Бурятии, а также гости из Иркутской области.- Лучшие в своих возрастных категориях будут бороться за кубок и звание «Золотого Дракона», - сообщили в спортивной школе № 18.Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Торжественная церемония открытия турнира начнётся 29 ноября в 14:00.