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Создатели атласа Байкальского региона получили премию правительства РФ

Создатели атласа Байкальского региона получили премию правительства РФ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РФ
Лауреатом стал коллектив авторов, среди которых исследователи из Иркутска

Вручены премии правительства России в области науки и техники за 2024 год. Награды вручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Сегодня мы собрались, чтобы наградить коллективы учёных за создание таких трудов, результаты которых уже внедрены в работу организаций ключевых секторов экономики. Особенное значение имеет то, что все эти инновации конкурентны и способны заменить зарубежные аналоги, а некоторые из них вообще уникальны, — прокомментировал премьер.

В число лауреатов премий правительства вошли представители Иркутской области. Так, за создание атласа «Байкальский регион: общество и природа» (возрастное ограничение: 6+) почётное звание лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники было присвоено коллективу авторов, в том числе: Владимирову Игорю, доктору географических наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт географии им. В.Б. Сочавы» Сибирского отделения Российской академии наук, руководителю работы; сотрудникам этого же учреждения: Батуеву Александру, доктору географических наук, профессору, заведующему лабораторией, Богданову Виктору, кандидату географических наук, старшему научному сотруднику лаборатории, Дашпилову Цыренжапу, кандидату географических наук, старшему научному сотруднику лаборатории, Калихман Татьяне, доктору географических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории, Корытному Леониду, доктору географических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории; а также Ефимовой Наталье, доктору медицинских наук, профессору, ведущему научному сотруднику лаборатории федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»; Ивановой Ирине, кандидату экономических наук, старшему научному сотруднику отдела федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» Сибирского отделения Российской академии наук.

- Собранный в атлас Байкальского региона массив данных поможет при реализации различных задач развития территории. Равно как и интеллектуальные системы дистанционного мониторинга природной и техногенной среды для секторов цифровой экономики, — отметил в своей речи Михаил Мишустин.

наука Иркутская область

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